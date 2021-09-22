Таня Гончаренко .22 сентября, 2021 11

Джон Логан, известный как сценарист фильмов "Гладиатор", "Авиатор" и нескольких серий фильма о Бонде, впервые выступит в качестве режиссера. Его первой работой станет хоррор-картина об исправительном лагере для геев. - сообщает Deadline

Фильм представляет собой историю расширения прав и возможностей ЛГБТ, действие которой происходит в конверсионном лагере геев. Производством займется студия Blumhouse.





Несмотря на то, что у фильма ещё даже нет названия, уже известно кто сыграет главную роль. Её исполнителем станет Тео Джермейн, известного по сериалу «Политик» на Netflix.

В своем Твиттере Тео рассказал, что обожает ужастики и давно мечтал сняться в подобном жанре.