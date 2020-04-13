Сценарист «Оно» адаптирует роман Стивена Кинга «Жребий»
Анастасия Лях
.13 апреля, 2020
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На фото: Кадр из телевизионной экранизации романа "Жребий" 1979 года выпуска
Как сообщает Deadline, Гэри Доберман, ранее выступивший сосценаристом экранизации романа Стивена Кинга «Оно», займется адаптацией другого произведения писателя, а именно романа «Жребий».
«Жребий» вышел в 1975 году. Это история писателя, который приезжает в маленький провинциальный городок Салемс-Лот (один из тех таящих что-то зловещее маленьких американских городков с вымышленными названиями, которые так обожает Кинг) и вскоре обнаруживает, что жители этого места — сплошь вампиры.
Доберман выступит и сценаристом, и постановщиком «Жребия». Продюсером проекта значится Джеймс Ван, создатель таких успешных хоррор-франшиз, как «Пила», «Астрал» и «Заклятие».
Да, кинематографисты в последние годы очень плотно взялись за Кинга! Сюжетные линии о мотивы из "Жребия" уже позаимствовал очень неплохой сериал "Касл Рок". Интересно, что предложит теперь этот "Жребий".
Фильм огонь,
в HD качестве,
я тут ==>> bit.ly/Okino4K
смотрел, что и вам рекомендую
Отлично. Разумеется, литературный первоисточник в любом случае будет лучше, но есть надежда увидеть ещё одну качественную экранизацию.