Анастасия Лях .13 апреля, 2020 13

На фото: Кадр из телевизионной экранизации романа "Жребий" 1979 года выпуска

Как сообщает Deadline, Гэри Доберман, ранее выступивший сосценаристом экранизации романа Стивена Кинга «Оно», займется адаптацией другого произведения писателя, а именно романа «Жребий».

«Жребий» вышел в 1975 году. Это история писателя, который приезжает в маленький провинциальный городок Салемс-Лот (один из тех таящих что-то зловещее маленьких американских городков с вымышленными названиями, которые так обожает Кинг) и вскоре обнаруживает, что жители этого места — сплошь вампиры.