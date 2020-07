Анастасия Лях .14 июля, 2020 12

Соавтор культового сериала «Твин Пикс» Марк Фрост, работавший с Дэвидом Линчем, готовит документальный фильм о реальном убийстве, которое вдохновило его на историю Лоры Палмер.

Как пишет Dazed, проект получил название «Blonde, Beautiful and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks» («Блондинистая, красивая и мертвая: Загадочное убийство, вдохновившее на создание „Твин Пикса“»).

Документалка расскажет о реальном убийстве двадцатилетней Хейзел Дрю в городке Санд Лейк, штат Нью-Йорк , летом 1908 года. Впоследствии таинственное преступление превратилось в городскую легенду, которую Марк Фрост слышал, будучи ребенком.

Режиссером проекта выступит дебютант Бенджамин Альфонси.