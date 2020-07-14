Соавтор культового сериала «Твин Пикс» Марк Фрост, работавший с Дэвидом Линчем, готовит документальный фильм о реальном убийстве, которое вдохновило его на историю Лоры Палмер.
Как пишет Dazed, проект получил название «Blonde, Beautiful and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks» («Блондинистая, красивая и мертвая: Загадочное убийство, вдохновившее на создание „Твин Пикса“»).
Документалка расскажет о реальном убийстве двадцатилетней Хейзел Дрю в городке Санд Лейк, штат
Режиссером проекта выступит дебютант Бенджамин Альфонси.