sonyazhytkova .10 ноября, 2024 9

Disney почала розробку проєкту і обіцяє поділитися додатковими деталями про нові пригоди в майбутньому.

На виставці в Бразилії Джонас Х. Ріверо, віце-президент Pixar, поділився новими подробицями про "Суперсімейку 3". У відео, яке з'явилося на Twitter від CinePop, можна побачити логотип фільму, а Ріверо з ентузіазмом анонсує: "Вони повертаються! Джек-Джек знову серед нас, всі герої знову на екрані в новій неймовірній пригоді – подробиці чекають на вас!".

Для тих, хто ще не знайомий з цією франшизою, Суперсімейка розповідає про родину супергероїв, що веде подвійне життя, приховуючи свої здібності від світу. Все змінюється, коли з'являється могутній лиходій, що ставить на карту їхнє місто, змушуючи героїв знову об'єднати сили, аби зупинити гігантського робота з щупальцями, який нещадно руйнує все на своєму шляху. Окрім фільмів, в 2000-х роках також вийшла популярна відеогра для PS2, в якій гравці могли відчути на собі неймовірні можливості героїв — від неймовірної швидкості Деша до захисних щитів Вайолет та еластичних ударів Елестагірл.

Хоча робота над сценарієм фільму тільки розпочалася, Джонас Х. Ріверо пообіцяв, що фанати можуть очікувати справжню сенсацію. На жаль, через ранній етап розробки, вихід фільму, ймовірно, затягнеться до 2026 року. Перший фільм вийшов у 2004 році, другий — у 2018-му, і, здається, перерви між частинами поступово зменшуються.

Джерело: Gamesradar