sonyazhytkova .2 мая, 2024 15

Джон Паттон Форд виступить режисером за своїм власним сценарієм, що отримав натхнення від комедійної колекції Studiocanal "Лагідні серця і корони".

У центрі сюжету стрічки - Бекет Редфеллоу (Пауелл), спадкоємець мульти-мільярдного статку, готовий зробити все, щоб отримати те, що, на його переконання, належить йому.

Фільм фінансується Studiocanal, відбір акторів відбувається під керівництвом Люсі Беван. Над проєктом працюють EVP Глобальної продукції Рон Халперн, SVP Глобальної продукції Джо Нафталін, а також Піт Сернін і Грехем Бродбент від Blueprint Pictures.

Генеральний директор Studiocanal, Анна Марш, разом з Халперном і Нафталіном, зазначила: "Ми раді знову близько співпрацювати з нашими друзями з A24 та Blueprint у створенні цього надзвичайного фільму. Джон зібрав безліч талантів мрії, серед яких Гленн Пауелл, Маргарет Куоллі і Ед Харріс, про інших буде оголошено зовсім скоро. Ми не можемо дочекатися початку зйомок і поділитися цим дико захоплюючим трилером з глядачами по всьому світу наступного року!".

Джерело: Deadline