Анастасия Лях .23 декабря, 2020 7

Metro-Goldwyn-Mayer , легендарная киностудия с рычащим львом на заставке, ищет нового владельца, сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, что под лейблом MGM вышли все фильмы о Джеймсе Бонде, легендарный пеплум и оскаровский рекордсмен «Бен-Гур» , инновационная и грандиозная «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и многие другие знаменательные ленты. В арсенале студии, которая была основана Луисом Б. Майером в 1924 году, — более двухсот статуэток «Оскар».

На сегодняшний день активы компании оцениваются в 5,5 миллиарда долларов. В 2018 году переговоры о возможной покупке вела Apple, но дело не выгорело. Заинтересована ли Apple сейчас, пока что неизвестно.