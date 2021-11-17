Анастасия Лях .17 ноября, 2021 4

Как пишет The Hollywood Reporter, Квентину Тарантино придется ответить в суде перед студией Miramax.

Предметом разбирательства стали вырезанные сцены из «Криминального чтива», которые режиссер недавно решил продать на NFT-аукционе OpenSea. Вместе с удаленными сценами в лот попали аудиокомментарии автора и рукопись сценария.

Руководство Miramax считает, что Тарантино своим поступком нарушил закон об авторском праве, и направило режиссеру письмо с требованием не выставлять сцены на аукцион. Но на письмо Тарантино никак не отреагировал, а адвокат постановщика заявил, что тот никакой закон не нарушил. Так что теперь стороны конфликта выяснят этот вопрос в суде.