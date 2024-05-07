sonyazhytkova .7 мая, 2024 7

Згідно з внутрішніми джерелами, проєкт знаходиться на початковій стадії розробки, і Спільберґ братиме участь як виробник, а не режисер.

Представники студії A24 утрималися від коментарів.

Роман Джеймса МакБрайда розповідає захопливу історію про життя чорношкірих та єврейських мешканців району Чікен-Хілл у місті Потстаун, Пенсильванія, у період з 1920-х по 1930-ті роки. Але цікаво, що починається він у 1972 році з виявленням скелета на дні криниці.



Ця книга отримала визнання критиків та читачів, включаючи визнання від NPR, яка відзначила її як одну з кращих книг 2023 року. Навіть Президент Обама включив її до свого списку улюблених творів 2023 року.

Джерело: Deadline