sonyazhytkova .30 марта, 2024 4

Universal Pictures вирішили змінити плани стосовно двох майбутніх хоррор фільмів від Blumhouse.

Згідно з повідомленням від студії, прем'єра фільму "Вовк", який є трилером про перевертнів від режисера Лі Воннела ("Невидимка"), переноситься на три місяці. Тепер він вийде у широкий реліз у кінотеатрах 17 січня 2025 року. У цьому фільмі головну роль виконує Крістофер Абботт ("Бідолашні створіння"), який розповість глядачам історію про чоловіка, чию сім'ю переслідує небезпечний хижак. Сценарій та режисура належать саме Воннелу. Раніше запланована дата виходу фільму була 25 жовтня 2024 року, перед Хеллоуїном.

Наразі проєкт "Вовк" виробництва Blumhouse та Motel Movies має в своєму активі таких акторів як Юлія Гарнер, а раніше головною роллю мав зіграти Райан Гослінг. Фільм продюсує Джейсон Блюм, який втілює ідею переосмислення класичного універсального монстра, а серед виконавчих продюсерів також зазначені Лі Воннел, Райан Гослінг, Кен Као, Беа Секейра та Мел Тернер.

Крім того, Universal оголосила, що стрічка "Жінка в саду" від Blumhouse, яка попередньо планувалася до кінотеатрального релізу 10 січня 2025 року, була видалена з календаря. Студія планує оголосити нову дату виходу пізніше.

Фільм "Жінка в саду" з режисером Хауме Коллет-Серра ("Чорний Адам", "Круїз по джунглях") та у головній ролі Даніель Дедвайлер ("Тілл") вже має за собою захоплюючий сценарій від Сема Стефанака.

Продюсерами є Блюм та Стефані Оллейн, а серед виконавчих продюсерів вказані Коллет-Серра, Дедвайлер, Габріель Еброн, Скотт Грінберг та Джеймс Моран.

Джерело: Нollywoodreporter