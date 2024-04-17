sonyazhytkova .17 апреля, 2024 3

Актор долучається до Джени Ортеги у наступній частині популярного телешоу від Netflix у таємничій ролі.

Тім Бартон виступає як режисер і виконавчий продюсер, а також у ролі виконавчих продюсерів виступають Стів Старк, Ендрю Міттман, Кевін Місероччі, Кейла Алперт, Джонатан Глікман, Ґейл Берман, Томмі Харпер і Кевін Лафферті.

Спін-офф сімейки Аддамсів - це детективна, з містичними нотками загадка, що розкриває період життя готичної та мовчазної Венздей Аддамс (Ортеги) в магічній Академії Невермор. Де вона намагається оволодіти своїми екстрасенсорними здібностями, зупинити монстра, який полює на людей в окрузі та розгадати таємницю, яка пов'язана з її сім'єю.

У першому сезоні також знімалися Кетрін Зета-Джонс у ролі матері Мортіши Аддамс та Луїс Ґузман у ролі Гомеса Аддамса, а також Фора Бірч, Рікі Ліндхоум, Джеймі МакШейн, Хантер Духан, Джорджі Фармер, Муса Мустафа, Емма Майерс, Наомі Дж. Огава, Джой Сандей, Персі Гайнс Вайт.

Стів Бушемі нещодавно знявся у індійській драмі «Слухач», де головну роль виконала Тесса Томпсон. Також він виступав у комедійному антологічному серіалі TBS «Чудотворці» протягом чотирьох сезонів разом з Даніелом Редкліффом. У нього була головна роль у драмі HBO «Імперія азартних ігор», за яку він отримав премію «Золотий глобус» дві премії Гільдії кіноакторів та дві номінації на премію «Еммі».

Джерело: Deadline