sonyazhytkova .2 мая, 2024 11

Актор, не приховуючи своїх емоцій сказав, що четверта частина комедійної телесерії може стати однією з найкращих.

"Це справжня зіркова бомба", - розповів Стів Мартін журналістам People про нову частину, яка знімається у Нью-Йорку. "І, я скажу, ми приблизно на половині шляху, і насправді насолоджуємося цим сезоном".

"Ми вважаємо, що це може стати одним з наших найкращих сезонів", - додає він. "Хоча всі вони бездоганні".

У новому сезоні Чарльз (Стів Мартін), Олівер (Мартін Шорт) та Мейбл (Селена Гомес) "шукають відповіді на питання, хто вбив Сазза".



У четвертому сезоні також буде повернення Меріл Стріп та Пола Радда, а також новий склад акторів, до якого входять Юджин Леві, Ева Лонгорія, Зак Галіфіанакіс та Моллі Шеннон.

Джерело: Deadline