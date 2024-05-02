Актор, не приховуючи своїх емоцій сказав, що четверта частина комедійної телесерії може стати однією з найкращих.
"Це справжня зіркова бомба", - розповів Стів Мартін журналістам People про нову частину, яка знімається у Нью-Йорку. "І, я скажу, ми приблизно на половині шляху, і насправді насолоджуємося цим сезоном".
"Ми вважаємо, що це може стати одним з наших найкращих сезонів", - додає він. "Хоча всі вони бездоганні".
У новому сезоні Чарльз (Стів Мартін), Олівер (Мартін Шорт) та Мейбл (Селена Гомес) "шукають відповіді на питання, хто вбив Сазза".
У четвертому сезоні також буде повернення Меріл Стріп та Пола Радда, а також новий склад акторів, до якого входять Юджин Леві, Ева Лонгорія, Зак Галіфіанакіс та Моллі Шеннон.
Джерело: Deadline