Відомий актор офіційно підтвердив, що зіграє в довгоочікуваному фільмі, про що поділився під час свого інтерв'ю на червоній доріжці Лондонського кінофестивалю.

Зірка серіалу "Line of Duty" повідомив, що цей проєкт стане його наступним кроком у кар'єрі перед тим, як він зіграє батька Брюса Спрінгстіна в байопіку "Deliver Me from Nowhere". Грем також виявив, що з нетерпінням очікує на зустріч зі своїми колегами з "Гострих картузів". Хоча подробиці його ролі поки що тримаються в таємниці, відомо, що в останньому, шостому сезоні серіалу він виконував роль Хейдена Стагга.

До зіркового складу фільму приєднаються також Кілліан Мерфі, Тім Рот, Ребекка Фергюсон і Баррі Кеоган. Стівен Найт, автор серіалу, під час недавнього виступу на Конференції Лондонського королівського телебачення зазначив, що кастинг для фільму є "вражаючим", а сама історія розгортатиметься в період Другої світової війни. За його словами, фільм "буде неймовірним".

Найт також написав сценарій до фільму та виступає продюсером разом із Карін Мандабач, Кілліаном Мерфі та Гаєм Гілі. Проєкт створюється у співпраці з BBC Film.

