sonyazhytkova .26 сентября, 2024 9

Майстер жахів знову поділився своїм захопленням новим кінопроєктом — похмурим горором "The Rule of Jenny Pen", який невдовзі вийде на екрани.

"Щойно переглянув один із найкращих фільмів цього року. Це 'The Rule of Jenny Pen', і я наполегливо раджу його подивитися, коли він з'явиться на Shudder", — поділився Кінг у своєму Twitter. У фільмі грають Джеффрі Раш та Джон Літгоу, який втілює похилого віку психопата з моторошною лялькою на руці.

Режисером картини став Джеймс Ешкрофт, який також написав сценарій разом з Елаєм Кентом, адаптуючи коротку історію Овена Маршалла. У центрі сюжету — суддя (Джеффрі Раш), який після інсульту опиняється в будинку для літніх людей. Однак заклад виявляється досить зловісним, оскільки один із пацієнтів (Джон Літгоу) та його лялька Дженні Пен залякують інших мешканців, включно з суддею. Прем'єра фільму відбулася на Fantastic Fest цього року, а реліз на Shudder запланований на 2025 рік.

Це далеко не перший раз, коли Стівен Кінг висловлює свою думку про кіно у Twitter. Нещодавно він також високо оцінив "Rebel Ridge", назвавши його одним із найкращих проєктів на Netflix. Окрім цього, він похвалив стрічку "Strange Darling" із Кайлом Галнером і Віллою Фіцджеральд, назвавши її "розумною та вражаючою".

Джерело: Gamesradar