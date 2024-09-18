sonyazhytkova .18 сентября, 2024 12

До основного складу, в якому Кілліан Мерфі знову зіграє Томмі Шелбі, лідера відомої банди з Бірмінгема, приєдналися Ребекка Фергюсон і Баррі Кіоган.

Сюжет фільму залишається у таємниці, але Стівен Найт раніше натякав, що події розгортаються під час Другої світової війни. У червні Netflix дав офіційний старт проєкту. Найт вже анонсував участь Ребекки Фергюсон і Баррі Кеогана, і обіцяє ще більше новин у майбутньому. За його словами, стрічка, дія якої розгортається на фоні війни, обіцяє бути справжнім шедевром.

Ребекка Фергюсон нещодавно знову вразила глядачів у ролі Леді Джессіки у фільмі "Дюна: Частина друга" від Дені Вілльнева, який зібрав вражаючі 712 мільйонів доларів у світовому прокаті. Вона також відзначилась у трьох фільмах серії "Місія неможлива", а також нещодавно завершила зйомки у науково-фантастичному трилері MGM Studios "Милосердя" поруч із Крісом Преттом.

Баррі Кеоган, номінований на Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану та переможець BAFTA за фільм Мартіна Макдони "Банші Інішерина", минулого року знявся у "Солтберні" режисерки Емеральд Феннел, що приніс йому номінації на BAFTA і Золотий глобус.

Джерело: Deadline