sonyazhytkova .16 июля, 2024 5

Наразі, деталі сюжету нового шпигунського бойовика залишаються в таємниці, як і роль О’Янга.

Однак на даний час відомо, що цей фільм є продовженням "Місія: Нездійсненна – Розплата зі смертю", який минулого літа зібрав понад $567 мільйонів по всьому світу та отримав дві номінації на Оскар за найкращий звук і візуальні ефекти.

Сюжетна лінія фільмів "Місія: Нездійсненна" зосереджується на агенті Ітана Ганта, якого грає Том Круз, та його команді, які виконують місії по всьому світу, аби запобігти глобальним катастрофам. Окрім Круза, до своїх ролей повернуться Гейлі Етвелл, Вінг Реймс, Саймон Пегг, Есай Моралес, Пом Клементієфф, Ванесса Кірбі, Маріела Гарріга, Генрі Черні, Ші Вігем, Грег Тарзан Девіс, Чарльз Парнелл та Фредерік Шмідт. Серед новачків у восьмій частині з'являться Хольт МакКеллані, Джанет МакТір, Нік Офферман, Ганна Веддінгем, Кеті О’Браян та Трамелл Тіллман.

Крістофер МакКуаррі повернувся як режисер та сценарист, а також продюсер разом з Томом Крузом.

Прем'єра стрічки запланована на 23 травня 2025 року.

Джерело: Deadline