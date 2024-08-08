sonyazhytkova .8 августа, 2024 7

Компанія Neon опублікувала перший тизер до психологічного трилера "Presence" від відомого режисера Стівена Содерберга.

Прем'єра стрічки запланована на 17 січня. У центрі сюжету – сім'я, яка переїжджає до передмістя й невдовзі стикається з незрозумілою, моторошною силою. Ця сутність була присутня в домі ще до їхнього приїзду, і тепер вона пильно стежить за кожним їхнім рухом. Особливий інтерес у неї викликає підліток Хлоя (яку грає Калліна Лян), яка почувається відчуженою в колі родини. З часом таємнича сила дедалі більше проявляє свої справжні наміри, шукаючи способи їх реалізації. Ідея фільму народилася у Содерберга під впливом чуток про будинок, де, за легендою, донька вбила матір.

Сценарій до фільму написав Девід Кепп, а в головних ролях знялися Люсі Лью, Джулія Фокс, Кріс Салліван, Едді Мадей та Вест Малголланд. Продюсерами виступили Джулі М. Андерсон і Кен Меєр.

Стівен Содерберг, відомий своїми останніми роботами, такими як "Супер Майк: Останній танець" та "Кімі", наразі завершує роботу над новим шпигунським трилером "Чорний мішок", де головні ролі виконують Кейт Бланшетт та Майкл Фассбендер.

Джерело: Deadline