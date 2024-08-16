sonyazhytkova .16 августа, 2024 6

Річард Осман з гумором зізнався, що відчув себе як переможець конкурсу, коли дізнався, що легендарний режисер відвідав знімальний майданчик фільму "Клуб вбивств по четвергах".

Компанія Amblin займається адаптацією бестселерів Річарда Османа, і проєкт вже зібрав вражаючий акторський склад.

На спільних фотографіях Спілберг і Осман позують разом з Хелен Міррен, Пірсом Броснаном, Беном Кінгслі, Селією Імрі та іншими зірками, які грають друзів, що мешкають у будинку для літніх людей. Вони об'єднуються, щоб розслідувати вбивства задля розваги, але несподівано опиняються в центрі справжньої кримінальної справи. До акторського складу також входять Девід Теннант, Джонатан Прайс, Наомі Еккі, Деніел Мейс, Генрі Ллойд-Г'юз, Річард Е. Грант, Том Елліс, Джефф Белл, Пол Фрімен, Сара Найлс та Інгрід Олівер.

Зйомки захоплюючої кримінальної комедії від сценариста та режисера Кріса Коламбуса розпочалися у червні. Продюсерами стрічки є Дженніфер Тодд і Кріс Коламбус, а виконавчими продюсерами – Голлі Баріо, Джеб Броуді, Елеанор Коламбус та Джо Бьорн.

"Клуб вбивств по четвергах" є черговим проєктом, створеним у рамках співпраці Netflix та Amblin, до якої також входить майбутній фільм "Carry-On" з Джейсоном Бейтманом і Тароном Еджертоном у головних ролях.

Джерело: Deadline