sonyazhytkova .13 декабря, 2024 1

Багато хто сумнівався в успіху фільму, адже він належить до жанру тілесного жаху, який рідко потрапляє в центр уваги під час нагородних сезонів.

Коли "Субстанція" з'явилася в кінотеатрах, шанувальники сподівалися, що Демі Мур отримуватиме визнання за свою роль, яку вважають найкращою в її кар'єрі. Однак її акторська майстерність і сам фільм швидко привернули увагу широкої аудиторії. Після п'яти номінацій на Золотий глобус, стрічка здобула ще більше схвальних відгуків, отримавши рекордні сім номінацій на Critics Choice Awards. Серед них — найкращий фільм, найкращий режисер (Коралі Фарже), найкращий оригінальний сценарій (Фарже), найкраща актриса (Демі Мур), найкраща актриса другого плану (Маргарет Куолі), найкращий грим і зачіски, а також найкращі візуальні ефекти.

Цей тиждень став визначним для фільму, адже він повторив кількість номінацій, отриманих на Золотому глобусі, але вже без технічних відзнак. Тепер можливість номінації на Оскар виглядає більш реалістичною, оскільки індустрія активно підтримує "Субстанцію". У категорії "Найкращий фільм" стрічка змагається з такими гігантами, як "Dune: Part Two" та "Wicked", а Демі Мур бореться за звання найкращої актриси з Синтією Еріво ("Wicked") та Анджеліною Джолі ("Maria").

Окремо варто відзначити Маргарет Куолі, яка разом з Мур створює незабутній дует у фільмі. Вона вже отримала номінації за найкращу актрису другого плану на Золотому глобусі та Critics Choice, де її конкурентками стали Даніель Дедвайлер ("The Piano Lesson") та Ізабелла Росселліні ("Conclave").

Успіх "Субстанції" надихає. Режисерка Коралі Фарже відстояла своє бачення фільму, попри тиск Universal Pictures, яка вимагала скорочень, і в результаті стрічка принесла $56,5 мільйона в світовому прокаті при бюджеті в $17,5 мільйона. Фільм поступово здобував популярність і став найбільшим хітом на платформі Mubi після виходу на стрімінг. Наразі "Субстанція" має вражаючі 90% на Rotten Tomatoes, а критики вже вважають гру Мур серйозним кандидатом на Оскар.

Цей фільм без сумніву привертає увагу кінематографічного світу, і все більше стає очевидним, що він має всі шанси стати важливим гравцем на цьогорічних Оскарах.

Джерело: Мovieweb