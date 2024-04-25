sonyazhytkova .25 апреля, 2024 4

У верхньому суді Нью-Йорка в четвер скасували засудження Вайнштейна за сексуальні злочини 2020 року та призначили новий судовий процес.

Рішення, прийняте із різницею у 4 голоси проти 3, свідчить про скасування засудження Гарві Вайнштейна за сексуальні злочини щодо трьох жінок через те, що суддя помилково допустив свідчення про непідтверджені раніше сексуальні дії проти інших осіб, окрім оскаржувачів основних злочинів.

Нгадаємо, у 2017 році скандал із Гарві Вайнштейном почався після того, як акторка Ешлі Джад звинуватила його в сексуальних домаганнях. Ця історія спровокувала іншіх артистів, включно з Гвінет Пелтроу та Анджеліною Джолі, розповісти про сексуальне насильство, яке вони стверджували, що відбувалося з боку продюсера. Після довгого розслідування у 2020 році Вайнштейна засудили на 23 роки позбавлення волі. У 2023 році його також засудили на 16 років за зґвалтування.

Джерело: Deadline