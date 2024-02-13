sonyazhytkova .13 февраля, 2024 8

Під час свого виступу на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі, Марк Руффало поділився розчарувальним оновленням стосовно потенційного сольного фільму про Халка.

Чи коли-небудь отримає Марк Руффало можливість проявити себе в ролі Халка у власному сольному фільмі MCU? Ймовірно, цього не станеться, якщо вірити його останнім оновленням з цього питання. Незважаючи на численні чутки про те, що Marvel готує сюжетний лінійку "Світової Війни Халка", за словами актора, який втілив у життя зеленого гіганта MCU, перспективи того, щоб він зміг розповісти історію Брюса Беннера в окремому фільмі, не виглядають настільки оптимістично. Руффало нещодавно виступив на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі, його конкретно запитали про статус його персонажа і він відповів:

"Під час розмови з Кевіном Файгі, мені ставили питання про те, що я б хотів зробити, якби у мене був окремий фільм про Халка. Моя відповідь була проста: перетворити його з розлюченого маніяка на інтегрованого персонажа. Він підтримав ідею, але заявив, що це буде зроблено протягом чотирьох фільмів і ніколи не буде окремого фільму про Халка. Він пояснив, що це просто неможливо. Хоча запитання щодо можливого фільму про Халка все ще актуальне, мені було заборонено докладніше говорити про це".

Від його дебюту як не контрольованого члена Месників до перетворення на Розумного Халка в "Месниках: Фінал" та "Жінка-Халк: Адвокатка", персонаж Халка від Марка Руффало пройшов довгий шлях, відображаючи еволюцію. Проте фанати продовжують закликати його розповісти історію "Світової Війни Халка" на великому екрані. Чи станеться це – питання, що залишається відкритим для обговорення. Навіть якщо Халк не отримає свого власного сольного фільму, він все ще може взяти участь у майбутніх історіях MCU.

Джерело: Мovieweb