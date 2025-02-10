sonyazhytkova .10 февраля, 2025 8

У свіжому тизері сиквела науково-фантастичного фільму жахів "M3GAN", знайома всім механічна дівчинка демонструє свої нові здібності під трек Chappell Roan "Femininomenon".

Сюжет сиквелу розгортається через два роки після подій першого фільму. Після кривавої розправи, яку влаштувала M3GAN, її знищили, а творчиня ляльки, Джемма (Елісон Вільямс), стала відомою авторкою та активною прихильницею жорсткого контролю над штучним інтелектом. Її племінниця Кейді (Вайолет Макгроу) — вже 14-річна підлітка, яка повстає проти надмірної опіки тітки. Водночас у тіні визріває нова загроза: технологію M3GAN вкрали й використали для створення військової машини під назвою Амелія (Іванна Сахно). Ця вдосконалена версія — ідеальний інфільтраційний агент, що непомітно перетворюється на смертоносну зброю. Але як тільки вона набуває самосвідомості, людство перестає бути для неї пріоритетом.

Зрозумівши масштаби небезпеки, Джемма приймає єдине можливе рішення: повернути M3GAN, оснастивши її новими функціями та зробивши ще швидшою, сильнішою й небезпечнішою. Попереду — битва двох штучних інтелектів, де стара знайома отримує гідного суперника.

У фільмі також зіграли Браян Джордан Альварес, Джен Ван Епс, Аристотель Аттарі, Тім Шарп і Джемейн Клемент. Режисер Джерард Джонстоун і сценаристка Акела Купер повертаються до продовження.

Дерело: Deadline