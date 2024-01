sonyazhytkova .24 января, 2024 13

Стримінговий гігант продовжує розкривати карти свого амбіційного плану на 2024 рік і серед великих проєктів вирізняється довгоочікуваний другий сезон "Гри у кальмара".

У листі акціонерам стрімінгової платформи вказано, що цього року глядачі матимуть можливість насолоджуватися не лише повертаючимися хітами, але й новими захоплюючими шоу.

Другий сезон "Гри у кальмара" готується до виходу на Netflix у поточному році, про це повідомив журнал Variety, посилаючись на лист, розісланий акціонерам стрімінгової платформи. Документ ретельно описує "великий і амбіційний план" Netflix на 2024 рік, що також включає випуск третього сезону "Bridgerton" та екранізацію "Avatar: The Last Airbender".

Нижче ви можете прочитати, що саме сказано в листі щодо планів Netflix на 2024 рік:

"Попри страйки минулого року, ми запропонуємо вам захопливий план на 2024 рік. Серед повертаючихся хітів – 'The Diplomat' Сезон 2, 'Bridgerton' Сезон 3, 'Squid Game' Сезон 2 та 'Empress' Сезон 2. Нові серіали, такі як 'Tour de France: Unchained' Сезон 2, 'Love is Blind' Сезон 6, 'F1: Drive to Survive' Сезон 6 та 'Full Swing' Сезон 2, обіцяють непередбачувані враження. Новітні проєкти, серед яких '3 Body Problem', 'Griselda' з Софією Вергарою, 'The Gentlemen' від Гая Рітчі, 'Eric' з Бенедиктом Камбербетчем та 'Avatar: The Last Airbender’', принесуть свіжість та емоції. Додайте до цього 'Cien Años de Soledad,та 'Senna from Brazil' – і у нас готовий захоплюючий коктейль для глядачів цього року!".

Випущений у вересні 2021 року, перший сезон "Гри у кальмара" отримав високу критичну оцінку. Його сюжет обертається навколо конкурсу, де 456 учасників із різних соціальних сфер грають у дитячі ігри зі смертельними наслідками у спробі вибороти приз у 45,6 мільярда вон. За участю Лі Джонг-джея, Парк Хе-су, Ві Ха-джуна, ХоЈон Чжун, О Йонг-су, Хео Сонг-тхе, Анупам Тріпаті та Кім Жу-рйон, серіал став не лише культовим явищем, але й здобув 14 номінацій на Премії "Примтайм Еммі", заслужено завоювавши серця глядачів своєю непередбачуваністю та захоплюючістю.

Джерело: Мovieweb