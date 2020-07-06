Студия Warner запускает в разработку сольный проект, посвященный дисишной супергероине Затанне, чародейке и иллюзионистке, сообщает сайт DCEU Mythic.
Затанна была создана писателем Гарденером Фоксом и художником Мерфи Андерсоном и впервые появилась на страницах комиксов в 1964 году. Она является одновременно иллюзионисткой и настоящей волшебницей. Известна участием в Лиге Справедливости, знакомством в детстве с Бэтменом, а также пересечением с небезызвестным персонажем издательства Vertigo Джоном Константином и альтернативной супергеройской командой под названием Темная Лига справедливости.
Свои колдовские сверхспособности Затанна унаследовала от
В полнометражном игровом кино Затанна еще ни разу не появлялась, однако ее можно было видеть в мультфильме «Темная Лига справедливости» и в сериале про Супермена «Тайны Смолвиля».
Сценариста и режиссера у проекта про Затанну пока что нет. Даты релиза тоже.