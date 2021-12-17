Режиссер и продюсер Мэттью Вон рассказал изданию Comic Book, что работает над новой версией комедийного кинокомикса «Пипец», которая увидит свет через два года.
Напомним, «Пипец» — экранизация одноименного комикса Марка Миллара, вышедшая в 2010 году. В центре сюжета — подросток Дэйв Лизевски (Аарон Джонсон), который обожает комиксы и однажды решает и сам стать супергероем. Он заказывает по интернету
Помимо Джонсона в фильме также снялись Хлоя Морец, Николас Кейдж, Марк Стронг и Кристофер
По словам Мэттью Вона, перезагрузка «Пипца» однозначно произойдет. Никакие подробности постановщик раскрывать не стал, но отметил, что на главную роль разыскивается очень смелый актер или актриса, так как для участия в том безумстве, которое он задумал, определенно понадобится смелость.