Анастасия Лях .17 декабря, 2021 3

Режиссер и продюсер Мэттью Вон рассказал изданию Comic Book, что работает над новой версией комедийного кинокомикса «Пипец», которая увидит свет через два года.

Напомним, «Пипец» — экранизация одноименного комикса Марка Миллара, вышедшая в 2010 году. В центре сюжета — подросток Дэйв Лизевски (Аарон Джонсон), который обожает комиксы и однажды решает и сам стать супергероем. Он заказывает по интернету зелено-желтый гидрокостюм с маской наподобие ниндзя, добавляет к нему желтые хозяйственные перчатки, придумывает супергеройское имя Пипец и в таком вот катастрофически нелепом виде отправляется на улицу сражаться со злом.

Помимо Джонсона в фильме также снялись Хлоя Морец, Николас Кейдж, Марк Стронг и Кристофер Минц-Плассе . За обилие крови, насилия и недетского юмора хулиганский экшен получил взрослый прокатный рейтинг. В 2013 году вышел сиквел, актерский состав которого пополнился Джимом Керри, но того же успеха, что оригинал, продолжение не добилось.

По словам Мэттью Вона, перезагрузка «Пипца» однозначно произойдет. Никакие подробности постановщик раскрывать не стал, но отметил, что на главную роль разыскивается очень смелый актер или актриса, так как для участия в том безумстве, которое он задумал, определенно понадобится смелость.