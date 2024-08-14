sonyazhytkova .14 августа, 2024 5

13 серпня стрімінговий сервіс оголосив про це через офіційний твіт і супровідний постер.

Творець серіалу Rapman зазначив: "Я з нетерпінням чекаю, коли світ побачить другий сезон Supacell. Перший сезон був лише початком, а справжній розвиток історії розпочнеться у другому сезоні. Якщо перший сезон можна порівняти з 'Batman Begins', то другий буде моїм 'Dark Knight'".

Перший сезон серіалу, створеного Rapman, складався з шести епізодів, що розповідають про п’ятьох афро-британців з Південного Лондона, які несподівано отримують надзвичайні здібності. У серіалі "Supacell" зіграли Тосін Коул, Аделайо Адедайо, Надін Міллс, Едді Марсан, Ерік Коффі-Абрефа, Келвін Демба і Джош Тедеку. Прем'єра на Netflix відбулася 27 червня, і серіал швидко завоював популярність серед критиків та глядачів.

"Supacell" має бездоганний рейтинг 100% на Rotten Tomatoes і неодноразово очолював чарти Netflix, досягаючи пікових 11 мільйонів переглядів на тиждень у липні.

Серіал залишив кілька захоплюючих сюжетних ліній, які обіцяють розвиватися у другому сезоні. Зокрема, новий драматичний виклик чекає на персонажа Тосіна Коула, Майкла, який може вдатися до крайніх заходів для помсти своїм кривдникам. Основна команда також зіштовхнеться з новими перешкодами, оскільки таємнича організація, що переслідує супергероїв, залучила нових інтригуючих учасників і знову зосередила свою увагу на лідері групи, Вікторії у виконанні Сіан Брук.

Нажаль, дата виходу другого сезону "Supacell" ще не оголошена.

Джерело: Gamesradar