Анастасия Лях .11 ноября, 2021 2

Исполнитель роли дисишного Супермена Генри Кавилл готов переметнуться к конкурентам, в марвеловскую киновселенную, пишет The Hollywood Reporter.

По словам актера, он очень хотел бы сыграть одного конкретного персонажа. Речь о герое, который еще не появлялся на экране (Кавилл отметил, что ни в коем случае не стал бы метить на роль, которая уже кем-то занята, потому что в фильмах Marvel «все играют потрясающе»). Речь о супергерое по имени Капитан Британия.

Британский актер говорит, что хотел бы сыграть Капитана Британию именно потому, что тот тоже британец. Мол, Кавиллу нравится быть на экране британцем. Также бывший Супермен отметил, что было бы круто, если бы марвеловские сценаристы осовременили этого Кэпа так же, как осовременили Капитана Америку.

Ранее в рядах марвеловского руководства ходили разговоры о возможном присоединении Капитана Британии к MCU, но никакие конкретные планы пока озвучены не были.