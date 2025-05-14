sonyazhytkova .14 мая, 2025 12

DC Studios презентували свіжий трейлер "Супермена" від Джеймса Ганна — і це не просто чергова історія про героя в плащі. У центрі — гостре інтерв’ю з Лоїс Лейн, глобальна політична напруга та Лекс Лютер, готовий перетворити культ Супермена на катастрофу. Прем’єра вже в липні, а поки — найцікавіше з нового відео.

У новому трейлері до супергеройського перезапуску "Супермен" на нас чекає не лише знайомство з оновленим Людиною зі Сталі, а й серйозне зіткнення ідеалів, емоцій і політики. Вперше у ролі Кларка Кента — Девід Коренсвет, який намагається поєднати своє криптонське походження з людськими цінностями, попри те, що світ навколо вже давно не вірить у правду, справедливість і "по-людськи".

У центрі нового трейлера — напружене інтерв’ю між Суперменом та Лоїс Лейн, яка вимагає відповідей. Вона відкрито ставить під сумнів дії героя, звинувачуючи його у втручанні в міжнародний конфлікт без узгодження з урядом. Супермен, попри тиск, залишається непохитним — для нього головне не політика, а врятовані життя.

Світ не може дійти згоди, ким є Людина зі Сталі — рятівником чи самозванцем із надзвичайними можливостями. Але сам Кларк Кент не має сумнівів: він вчинив правильно і не зробив би інакше. Його земний батько нагадує, що саме вчинки формують сутність людини — навіть такої, яка здатна літати.

Однак справжнє протистояння лише починається. На горизонті з’являється Лекс Лютер — блискучий маніпулятор, який бачить у Супермені не героя, а загрозу, що підриває баланс світу. Для нього Кларк — не символ надії, а збій у системі, який потрібно усунути.

У фільмі також з’являться Еді Гатегі, Ентоні Карріган, Нейтан Філліон, Ісабела Мерсед, Скайлер Гісондо, Сара Сампайо, Марія Габріела де Фарія, Венделл Пірс, Алан Тьюдік, Нева Хауелл та інші. Сценарій та режисура — авторства самого Джеймса Ганна.

Цей трейлер — не просто тизер, а виклик. Супермен повертається не лише, щоб рятувати — він готовий сперечатись, діяти і, якщо треба, протистояти цілому світу. А з Лютером у грі ставки підняті до небес. Настає час, коли героя судитимуть не за силу, а за вибір. І схоже, цей вибір буде вибуховим.

Джерело: Deadline