sonyazhytkova .23 февраля, 2024 7

Прем'єра відбулася 25 січня і вже за перший тиждень вона визначилася як переможець в рейтингу стрімінгових серіалів Nielsen за тиждень з 22 по 28 січня.

У цьому серіалі актриса Софія Вергара зображує амбіційну колумбійську підприємницю Грізельду Бланко, яка створює один з найбільш успішних наркокартелів в історії. Це значний крок від її попередньої ролі в комедійному серіалі "Сучасна сім'я".

Шість епізодів "Грізельди" зібрали 1,59 мільярда хвилин перегляду, відстаючи від анімованого серіалу Disney+ "Блюї", який був лідером минулого циклу, на другому місці з 1,25 мільярда хвилин для своїх 151 епізодів.

Серіал "Річер" все ще утримувався на другій позиції, набравши 741 мільйон хвилин за 16 епізодів на Prime. Два дебюти 2024 року, "Американський кошмар" (676 мільйонів хвилин) та "Обман мене раз" (669 мільйонів хвилин), стояли позаду.

У категорії придбаних програм "Анатомія Грей", "Молодий Шелдон" і "Це ми" були лідерами, розташовані на 3-5 місці в загальному рейтингу оригінальних та придбаних стрімінгових програм.

Джерело: Deadline