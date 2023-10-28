sonyazhytkova .28 октября, 2023 12

Неймовірна ворожнеча, яка перетворилася на надзвичайну дружбу – історія, яку розкрили Арнольд Шварценеггер і Сильвестр Сталлоне під час інтерв'ю в ефірі шоу Грема Нортона.

Дві зірки бойовиків часто обвинувачували один одного в пресі, настільки, що Сталлоне сказав, що "навіть наша ДНК ненавиділа один одного".

Але це закінчилось наприкінці 1990-х. Обидва інвестували в ресторанний бізнес Planet Hollywood і стали подорожувати разом на відкриття різних закладів. Це зблизило акторів, і вони швидко забули всі негаразди та стали справжніми друзями. До цього все було дуже напружено.

"Ми були конкурентами в кіно, але ми довели це до крайностей - кожен хотів мати найкраще тіло, ми хотіли вбити більше людей у наших фільмах і мати найбільший зброєпромисловий арсенал", - згадував Шварценеггер. "Це вийшло з-під контролю, і ми намагалися завадити один одному".

Партнерство у Planet Hollywood стало переломним моментом, і легендарні актори вирішили віддатися спільному творчому процесу. Зірка "Термінатора" зіграв роль у екшн-трилері Сталлоне "Escape Plan " 2013 року та приєднався до популярної франшизи "Нестримні". "Він - чудова людина, і тепер ми нерозривні", - додав Шварценеггер.

Що спричинило раніше існуючу ворожнечу? Це відбулося на церемонії вручення премії "Золотий глобус" 1977 року, коли вони сиділи за одним столом. Сталлоне програв в п'яти з шести номінацій, тоді як Шварценеггер виграв нагороду "Нова зірка".

Актор стверджував, що Шварценеггер сміявся над його поразками, і це привело до того, що він кинув в нього квіткову вазу, коли "Роккі" врешті-решт отримав премію за кращий фільм - драму.

Після цього, вони вступили в конфлікт та почали змагатися один з одним. Їхні ролі стали більш насиченими, вони намагалися показати більше динаміки та змагалися за перевагу у кількості бойових сцен та числі зібраних жертв у своїх фільмах.

А тепер, всі рани зцілені. Сталлоне навіть взяв участь у церемонії інавгурації Арнольда Шварценеггера, коли той став губернатором Каліфорнії. І, нарешті, визнав досягнення свого колишнього акторського суперника та поділився своєю вдячністю в інтерв'ю в червні: "Він завжди був готовий до відповідей. Він мав найкращу фізичну форму, силу. Це було вражаюче".

Джерело: Deadline