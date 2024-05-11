sonyazhytkova .11 мая, 2024 8

Фільм очолює Джон Фавро як режисер та продюсер, разом з Кетлін Кеннеді, президенткою Lucasfilm, та Дейвом Філоні, головним творчим директором.

Початок зйомок заплановано на цей рік, а очікувана дата прем'єри – 22 травня 2026 року.

Деталі щодо сюжету та ролі, яку зіграє Сіґурні Вівер, поки залишаються невідомими. Наразі Lucasfilm утримуються від коментарів.

Це стане першим фільмом з універсу "Зоряних війн" після "Зоряні війни: Епізод IX - Скайвокер. Сходження" у 2019 році, який заробив понад 1 мільярд доларів у всьому світі. Для Вівер це буде ще одна можливість відправитися у космос після успішних стрічок у серіях "Чужий" та "Аватар".

Джерело: Deadline