sonyazhytkova .11 апреля, 2025 3

Фільм "Sinners", який ще не вийшов у прокат, вже викликав справжній ажіотаж серед критиків, отримавши ідеальні відгуки та неймовірну оцінку 100% на Rotten Tomatoes.

Новий вампірський горор від Раяна Куглера (режисера "Чорної Пантери") вражає своєю оригінальністю та сміливістю. У центрі сюжету — два брати-близнюки, яких зіграв Майкл Б. Джордан, які повертаються до рідного міста, щоб почати нове життя. Але на них чекає темне зло, яке охопило їхній дім.

Критики відзначають, що Куглер зумів створити справжній шедевр, занурюючи глядачів у кошмарну атмосферу Півдня США 1930-х років, де злидні і расові конфлікти переплітаються з вампірським жахом.

Майкл Б. Джордан, разом з Хейлі Стейнфелд, Джеком О'Коннеллом і Вунмі Мосаку, створюють магнетичні образи в цьому психоделічному і гнітючому фільмі, який, ймовірно, стане новим класичним твором жанру.

І вже зовсім скоро, 18 квітня, цей фільм вразить і ваші нерви… Будьте готові до справжнього кошмару, який триватиме ще довго після фінальних титрів.

Джерело: Gamesradar