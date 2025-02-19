sonyazhytkova .19 февраля, 2025 6

Акторка, яка здобула популярність завдяки ролям у "Red Rocket" та "The Idol", приєдналася до серіалу Райана Мерфі в якості постійної героїні.

Хоча деталі персонажа Сузанни Сон і сюжету третього сезону залишаються під завісою таємниці, відомо, що новий сезон буде зосереджено на Еді Гейні, підозрюваному серійному вбивці, роль якого виконає Чарлі Ханнем.

Гейн, відомий також як "Плейнфілдський вампір", у 1950-х роках зізнався у вбивстві двох жінок, а також, за чутками, виготовляв моторошні трофеї з тіл і шкіри ексгумованих ним покійників. Його жахлива історія надихнула на створення культового персонажа Лезерфейса в класичному фільмі "Техаська різанина бензопилою" (1974).

"Монстр", серіал, створений Райаном Мерфі та Іаном Бреннаном, неодноразово підкорював глядачів, а перший сезон став одним із найпопулярніших англомовних шоу на Netflix.

Чого очікувати від третього сезону? Готові зануритись у темну і шокуючу історію, що спонукає до роздумів про людську природу та її найбільш приховані пороки.

Джерело: Deadline