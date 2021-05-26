Таня Гончаренко .26 мая, 2021 13

Стриминговый сервис Netflix готовит фильм по Льву Толстому, а роль первого плана досталась Светлане Ходченковой. Об этом стало известно из официального аккаунта в Instagram Netflixru.

Конечно же, среди всех романов Толстого, Netflix выбрали "Анну Каренину", которая экранизировалась множество раз.

Но, судя по настойчивой толерантности сервиса, которые ярко отстаивают права и интересы рас, меншинств и ЛГБТ-сообществ, классическая "Анна Каренина" может преобразиться - такие опасения (в более язвительной форме) выразили подписчики в комментариях.

Остальной актеский состав пока остается неизвестным, как и имя артиста, который сыграет Воронского.