sonyazhytkova .28 февраля, 2025 10

Разом із ним до акторського складу приєднається Едді Марсан ("Рей Донован"), який зіграє повторювану роль. Наразі серіал перебуває на стадії препродакшену, а зйомки стартують уже цієї весни у Великій Британії.

Хоча деталі ролей акторів тримають у секреті, відомо, що Джеймі Кемпбелл Бауер виконає роль привабливого лицаря з вищого стану (кодове ім'я – Арлен). Ходять чутки, що він може стати новим коханим Галадріель (Морфідд Кларк), яка у другому сезоні зіткнулася з правдою про справжню особистість Гальбранда (Чарлі Вікерс) – головного лиходія Саурона. Сам Бауер натякав на майбутню зміну амплуа, зазначаючи, що після "Дивних див" йому потрібна перерва від ролей злодіїв.

Щодо персонажа Марсана (кодове ім'я – Дромм), відомо лише, що він має брата, а також те, що для ролі потрібен шотландський акцент. Це дає підстави припустити, що актор може втілити одного з гномів.

Хоча офіційне продовження третього сезону оголосили лише нещодавно, його підготовка йде вже деякий час. Над серіалом продовжують працювати шоуранери Дж. Д. Пейн і Патрік МакКей.

Чи справді Бауер стане новим обранцем Галадріель? Чи, можливо, його персонаж приховує темний секрет? Відповіді на ці запитання ми отримаємо вже у третьому сезоні "Перснів влади". Схоже, у Середзем’ї назріває нова інтрига!

Джерело: Deadline

