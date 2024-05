sonyazhytkova .4 мая, 2024 0

На фото: "The Boys"

В п'ятницю ввечері під час CCXP México з'явився трейлер наступного сезону серіалу, який яскраво показав, які ставки у цій ситуації надзвичайно високі.

Четвертий сезон "The Boys" розпочнеться 13 червня. Перші три епізоди вийдуть одразу, а потім нова серія буде доступна кожного тижня до фіналу 18 липня. За даними Prime Video, у цій епічній частині світ перебуває на межі занепаду. Вікторія Ньюмен наближається до Овального кабінету під контролем Гомлендера, який зміцнює свою владу. Батчер, якому залишилося лише кілька місяців життя, втратив сина і своє лідерство в "The Boys". Залишившись без виходу, команді доведеться знайти спосіб спільно працювати, щоб врятувати світ, перш ніж буде занадто пізно.

У ролях: Карл Урбан, Джек Куейд, Ентоні Старр, Ерін Моріарті, Джессі Т. Шер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Колбі Мініфі, Клаудія Думіт та Камерон Кроветті. Нові актори четвертого сезону: Сюзан Хейвард, Валорі Каррі та Джеффрі Дін Морган.

Серіал "The Boys" створений на основі бестселера The New York Times від Гарта Енніса і Даріка Робертсона. Вони також виступають у якості виконавчих продюсерів разом із виконавчим продюсером і шоураннером Еріком Кріпком. Крім того, у виробництві беруть участь Сет Роген, Еван Голдберг, Джеймс Вівір, Ніл Х. Моріц, Паван Шетті, Філ Сгрикія, Майкела Старр, Пол Греллонг, Девід Рід, Мередіт Глінн, Джудаліна Нейра, Кен Ф. Левін та Джейсон Неттер у якості виконавчих продюсерів.

Джерело: Deadline