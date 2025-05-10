sonyazhytkova .10 мая, 2025 11

Диябло Коді, володарка "Оскара" та королева феміністичного жаху, об’єднується з TikTok-фавориткою Кейт Стейман-Лондон, аби перенести на екрани свіже і кровожерливе бачення вампірського роману "Fang Fiction". Очікуйте блискуче поєднання іронії, небезпеки та кохання у світі, де межа між фанфіком і реальністю зникає разом із сонцем.

Сюжет книжки переносить нас у світ Тесс Розенблум — дівчини, яка пережила насильство й покинула навчання в аспірантурі. Випадково вона потрапляє у всесвіт своєї улюбленої вампірської саги Blood Feud, де змушена виживати серед монстрів і, звісно ж, закохується… в головного лиходія — привабливого вампіра. Іронічна, спокуслива та небезпечна історія швидко стала хітом у соцмережах і навіть увійшла до списку найкращих романтичних книг за версією Entertainment Weekly.

Цей проєкт має всі шанси стати новим культовим хітом для тих, хто виріс на "Сутінках", "Справжній крові" та "Щоденниках вампірів", але давно шукає щось зухваліше, дотепніше й пронизане феміністичним жахом. Стиль Диябло Коді — авторки неонових нічних кошмарів "Тіло Дженніфер" та "Ліза Франкенштейн" — як ніколи пасує до цієї темної, метаіронічної історії. Після демонів і монстрів, зшитих із чужих частин, на черзі — кровожерливі красені, що виходять із тіні фанатських фантазій.

Попереду — пристрасть, страх, гострі зуби й ще гостріші репліки.

Бо в цей фанфік ти не просто занурюєшся — з нього не вирватися. Навіть коли світанок уже близько…

Джерело: Мovieweb