sonyazhytkova .21 марта, 2024 7

Перші кадри з Джеффом Деніелсом у витонченому образі банкрута інвестора в нерухомість Чарлі Крокера демонструються у першому трейлері серіалу "A Man In Full".

Шість епізодів цього обмеженого серіалу від Девіда Е. Келлі та Реджайни Кінґ, заснованих на романі Тома Вулфа 1998 року, обіцяють захопливе шоу. Прем'єра відбудеться 2 травня на потоковій платформі.

Автором і виконавчим продюсером "A Man In Full" є Келлі, який також виступає як шоураннер. У цьому серіалі, коли Атлантський магнат нерухомості Чарлі Крокер (Деніелс) раптово стає банкрутом, відбувається зіткнення політичних та бізнес інтересів, під час якого Чарлі захищає свою імперію від тих, хто намагається скористатися його падінням. У складі також представлені Том Пелфрі, Даян Лейн, Люсі Лю, Вільям Джексон Харпер, Амл Амін, Сара Джонс, Джон Майкл Хілл та Шанті Адамс.

Режисером перших епізодів є Реджайна Кінґ, що також виконує виконавчі обов'язки через свою компанію Royal Ties Productions у рамках її угоди першого погляду з Netflix. Наступні серії знімає Томмі Шламме, який також виконує виконавчі обов'язки. Разом із Реджайною Кінґ виконавчими продюсерами є Меттью Тінкер, Томас Сі. Вулф і Александра Вулф. Серіал виробляють компанії David E. Kelley Productions і Royal Ties Productions, Inc.

Джерело: Deadline