sonyazhytkova .8 ноября, 2024 9

Платформа Paramount+ потішила фанів святковим настроєм, випустивши перший трейлер стрічки "Дорогий Санта" від режисера Боббі Фареллі. Прем'єра фільму відбудеться вже 25 листопада.

Сюжет картини розповідає про хлопчика, який випадково допустив фатальну помилку у своєму листі до Санти. Цей невеликий промах призводить до несподіваних наслідків — у містечку з'являється не Санта, а невгамовний демон у виконанні Джека Блека, який перетворює зимові свята на справжній хаос.

Сценарій до стрічки створили Рікі Блітт і Пітер Фареллі на основі ідеї, розробленої разом із Даном Юеном. "Дорогий Санта" об’єднав Блека з братами Фареллі вперше після виходу комедії "Тяжкий хлопець" (2001) з Гвінет Пелтроу у головній ролі.

У фільмі також зіграли Роберт Тімоті Сміт, Кіган-Майкл Кі, Браєнн Говей, Гейз МакАртур, Пост Малоун, Пі Джей Берн, Джейден Карсон Бейкер та Кай Чеч.

Для Джека Блека це ще один яскравий проєкт у його насиченому графіку — окрім "Дорогий Санта", він також працює над екранізацією гри Minecraft та новим фільмом "Анаконда" із Полом Раддом. Нещодавно Блек також досягнув великого успіху в анімації з релізами "Супербрати Маріо у кіно" та "Кунг-фу Панда 4".

Джерело: Deadline