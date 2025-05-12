sonyazhytkova .12 мая, 2025 3

Супергероїня готова до злету! Режисер і співголова DC Studios Джеймс Ґанн вирішив не влаштовувати пафосних анонсів — замість цього невимушено, майже між іншим, підтвердив, що знімальний процес очікуваної "Супердівчини: Жінки завтрашнього дня" завершено.

Усе відбулося на платформі Threads, де фанат прямо спитав: "Джеймсе, хочу почути від тебе — зйомки Supergirl справді завершено?". На що Ґанн коротко й лаконічно відповів: "Так, завершено".

Це сталося менш ніж за півтора місяця до виходу "Супермена" з Девідом Коренсветом у головній ролі. Цей фільм стане не лише новим стартом для Кларка Кента, а й представить глядачам нову Супердівчину.

У ролі Кара Зор-Ел — молода зірка "Дому Дракона" Міллі Алкок. За словами Ґанна, нова версія героїні буде кардинально іншою: вона не росла на Землі, як Кларк, а провела дитинство на зруйнованому Криптоні. І ця різниця зробить її персонажа глибшим, темнішим і, безперечно, унікальним.

Фільм ґрунтується на однойменному коміксі Тома Кінга, що відкриває перед глядачами зовсім іншу Супердівчину — з глибшим, темнішим характером. За сюжетом Кара Зор-Ел разом із вірним Суперпсом Крипто мандрує галактикою, святкуючи своє 21-річчя, аж поки не стикається з Руті — рішучою дівчиною, яка шукає помсти за смерть батька.

У фільмі з’явиться яскравий акторський склад: Матіас Шонартс у ролі загадкового Крема з Жовтих Пагорбів (головний антогоніст), Ів Рідлі — як мстива Рутай Мері Нолл, Девід Крамгольц — у ролі Зор-Ела, Емілі Бічем — як мати Супердівчини, а Джейсон Момоа перевтілиться в харизматичного анархіста Лобо. Очікується справжня супергеройська космічна драма з характером!

Готуйтеся до міжгалактичного прориву — затягуйте плащі, заряджайте криптонські батареї й тримайтеся міцніше: на горизонті з’являється Супердівчина, якої ще не знав кіновсесвіт DC! Зйомки офіційно завершено, тож незабаром варто очікувати перші кадри та сюжетні подробиці. "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня" злетить у кінотеатрах вже 26 червня 2026 року!

Джерело: Gamesradar