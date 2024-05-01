sonyazhytkova .1 мая, 2024 4

Трейлер нового шоу для Hulu вже в мережі, і він пропонує зануритися в життя молодої 25-річної жінки, яка має коріння ямайського та британського походження і проживає на півдні Лондона. Прем'єра цієї драми відбудеться 7 червня.

Під час знайомства з Квіні Дженкінс (Діонна Браун), глядачі бачать, що вона переживає внутрішній конфлікт між двома культурами, не знаходячи свого місця в житті. Після болісного розставання з хлопцем, вона починає шукати втіхи в неправильних місцях, але з часом розуміє, що для побудови нового життя потрібно вирішити минуле. У серіалі також зіграли Белла, яка втілює подругу дитинства Квіні, Кязіке, та Самуель Адевунмі у ролі Френка, старшого брата Кязіке і інтелектуального партнера Квіні.

Серіал є адаптацією однойменного бестселера, що побачив світ у 2019 році від письменниці Кендіс Карти-Вільямс. Саме вона стала творчим мотором проєкту, виступивши в якості шоуранера та виконавчого продюсера. Виробництво восьмисерійного телешоу здійснюється спільно компанією Further South Productions та Lionsgate TV. Ексклюзивна трансляція запланована на платформі Hulu у США, на Channel 4 у Великобританії та Республіці Ірландія, на Star+ у Латинській Америці, а також на Disney+ у всіх інших країнах.

Джерело: Deadline