sonyazhytkova .1 мая, 2025 2

Британсько-канадський хіт про підліткові драми, моду та пошуки себе "Дівчина-ґік" знову в грі! Хоча всі вже майже втратили надію, Netflix таки дав зелене світло другому сезону.

Відновлення серіалу стало справжнім сюрпризом — адже з моменту дебюту першого сезону 30 травня 2024 року минуло майже 11 місяців. Зйомки розпочнуться цього літа у Великій Британії, а прем’єра очікується у 2026 році.

Серіал, знятий за серією популярних романів Голлі Смеєл, розповідає про незграбну тінейджерку Гаррієт Меннерс, чий світ змінюється, коли її помічають модельні скаути. Попри свої 164 см зросту, дівчина поринає у блискучий, але непростий світ моди, балансуючи між кар'єрою та викликами старшої школи.

У ролях — Емілі Кері у головній ролі, а також Еммануель Імані, Ліам Вудрам, Тім Дауні та Джемайма Рупер.

Історія сором’язливої дівчини з розумом, як у енциклопедії, та серцем, що шукає власне місце у світі, ще не завершена. І якщо Гаррієт змогла підкорити світ моди попри всі "не за каноном", чому б і нам не повірити у свої сили? Наступна глава вже на горизонті — і вона обіцяє бути ще яскравішою.

Джерело: Deadline