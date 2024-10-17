sonyazhytkova .17 октября, 2024 7

Шанувальники "Голодних ігор" можуть починати хвилюватися в очікуванні нового розділу франшизи, адже з'явилися нові подробиці про наступний проєкт.

На початку цього року стало відомо, що Сьюзен Коллінз працює над новою книгою у всесвіті "Голодних ігор", яка також буде екранізована. Роман під назвою "Світанок на жнивах" розповість історію Геймітча Аберанті, одного з небагатьох переможців 12 округу, відомого глядачам як наставник Катнісс і Піта Мелларка у попередніх фільмах, де його роль виконав Вуді Гаррельсон.

Події книги відбуваються за 24 роки до початку основної серії та описують 50-ті Голодні ігри, також відомі як другий Квартальний Маскарад, де Геймітч здобув свою перемогу. Вихід роману заплановано на 18 березня 2025 року, через п'ять років після публікації "Балади про співочих пташок і змій".

Офіційний синопсис звучить так:

"На світанку п’ятдесятих Голодних ігор Панем охоплює паніка. Цього року, через Квартальний Маскарад, кількість трибутів збільшиться вдвічі. У 12-му окрузі Геймітч Аберанті намагається не думати про свої шанси. Єдине, чого він бажає — це дожити до наступного дня та бути поруч із коханою. Але коли його ім'я витягають на жеребкуванні, його мрії руйнуються вмить. Геймітча відривають від родини та відправляють до Капітолія разом із трьома іншими трибутами: близькою подругою, азартним гравцем і пихатою дівчиною. Починаючи Ігри, Геймітч усвідомлює, що його поставили у безвихідну ситуацію, але всередині нього пробуджується сила, що готова боротися… і ця боротьба може вийти за дажеко межі арени".

Сьюзен Коллінз також розповіла, що на створення приквелу її надихнула ідея підкорення більшості меншістю, яку розвивав філософ Девід Юм. Крім того, авторка досліджує вплив пропаганди та контроль над суспільним наративом, що особливо актуально в наш час.

Кінокомпанія Lionsgate швидко взялася за екранізацію "Світанку на жнивах". Ще на етапі анонсу книги було підтверджено, що фільм також у розробці. Режисером знову виступить Френсіс Лоуренс, який працював над більшістю частин франшизи. Наразі триває кастинг на роль молодого Геймітча.

Прем'єра стрічки запланована на 20 листопада 2026 року — традиційна дата для релізів перед Днем подяки. Ця адаптація стане найшвидшою у серії, оскільки з'явиться в кінотеатрах вже через 18 місяців після виходу книги.

Джерело: Мovieweb