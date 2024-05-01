sonyazhytkova .1 мая, 2024 4

За представниками Roku, нова адптація змінює драматичну атмосферу вінтажного шоу на комедійний настрій, де Баррел відтворює образ самотнього детектива, що розслідує справи в різних містах, одночасно прагнучи знайти свою втрачену кохану, яка втекла.

"Оскільки 'Tightrope!' - комедія про детектива, ми щасливі привітати Тая Баррела та Браяна Кренстона на Roku для цього унікального комедійного серіалу", - поділився Чарлі Колліер, президент Roku Media. "Приємно бачити їх серед оригінальних шоу Roku разом з Moonshot, Desert Whale та партнерами з Village Roadshow Television. 'Tightrope!' додається до нашого списоку оригіналів, який постійно розширюється, щоб радувати аудиторію".

Браян Кренстон, разом з Джеймсом Дегусом, виступає в якості виконавчого продюсера через свою компанію Moonshot Entertainment.

"Мене надихнули прямолінійні драматичні серіали 50-х, і я вирішив пожартувати з цим та створити нову версію божевільної комедії, яка ніколи раніше не була на телебаченні. 'Tightrope!' - результат спонтанного задуму, який виник під час обіду у Chasens", - пояснив Кренстон.

Тай Баррел, також виступає у ролі виконвчого продюсера. Він сказав: "Я дуже радий співпрацювати з Браяном та Roku Originals над цією дивовижною ідеєю для шоу".

Серіал "Tightrope!" виробляється Village Roadshow Televison. Адам Смолл і Факс Бар виступатимуть як виконавчі продюсери та режисери. Крім цього, над проєктом буде працювати Морган Пічінсон від Roku Originals.

Джерело: Deadline