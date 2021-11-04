Самый востребованный в Голливуде новозеландец Тайка Вайтити, создатель фильмов «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо», экранизирует фантастический комикс, нарисованный культовым
Комикс называется «Инкал». Главный герой — частный детектив по имени Джон Дифул, который обнаруживает некий загадочный артефакт, за которым впоследствии начинает охотиться вся галактика.
Над сценарием Вайтити поработает вместе со своим постоянным соавтором Джемейном Клементом. Когда постановщик планирует приступить к продакшену, неизвестно. Сейчас Вайтити заканчивает работу над «Тором: Любовь и гром», а после должен заняться одним из