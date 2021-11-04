Анастасия Лях .4 ноября, 2021 3

Самый востребованный в Голливуде новозеландец Тайка Вайтити, создатель фильмов «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо», экранизирует фантастический комикс, нарисованный культовым франко-чилийским режиссером Алехандро Ходоровски, который так и не снял свою многострадальную «Дюну».

Комикс называется «Инкал». Главный герой — частный детектив по имени Джон Дифул, который обнаруживает некий загадочный артефакт, за которым впоследствии начинает охотиться вся галактика.