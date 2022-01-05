Актер потерял еще один проект. На днях Арми Хаммер был уволен из проекта Тайки Вайтити «Следующий гол — победный».

Как сообщает Deadline, вместо Хаммера роль исполнит Уилл Арнетт, известный по комедийному сериалу «Замедленное развитие» и франшизе «Черепашки ниндзя». Напомним, сюжет спортивной комедии расскажет о тренере (Майкл Фассбендер), который берется тренировать откровенно слабую футбольную команду Американского Самоа, у которой нет ни малейших шансов на какую-либо победу.

Также напомним, что Арми Хаммер стал в Голливуде персоной нон грата из-за обнародованных БДСМ-переписок с фанатками, а также последующих обвинений со стороны нескольких девушек в принуждении к жесткому сексу. Из-за этого актера уволили из всех текущих проектов.