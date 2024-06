sonyazhytkova .14 июня, 2024 8

Новий трейлер фільму "Divorce In The Black" розкриває темні сторони шлюбу, небезпечні таємниці та заборонені почуття.

У головних ролях - Міган Гуд ("Harlem"), Корі Хардрікт ("All American: Homecoming"), Джозеф Лі Андерсон ("Young Rock"), Тейлор Полідор ("Snowfall"), Шеннон Уоллес ("City on a Hill"), Річард Лоусон ("For Colored Girls") та Деббі Морган ("Power Book II: Ghost").

Режисер і автор сценарію Тайлер Перрі виводить на екран історію молодої банківської спеціалістки Ави, яка опиняється в шоці, коли її чоловік Даллас покидає родину, за яку вона готова боротися до останнього. Проте доля втручається, розкриваючи складні схеми Далласа, що зруйнували шлюб та перешкоджали Аві знайти істинне кохання.

Перрі пояснив, що створення фільму "Divorce In The Black" виникло з метою розповісти історію Ави. Вона оточена міцним фундаментом - родиною та друзями, які наділяють її силою. Однак у її шлюбі вона це втратила. Таким чином, важливим для персонажа стало знайти свій внутрішній потенціал і повернутися до нього.

Крім Перрі від Tyler Perry Studios, продюсерами фільму є Міган Гуд, Анджі Бонс, Вілл Ареу та Діанна Ешфорд.

"Divorce In The Black" буде доступне для стрімінгу по всьому світу на Prime Video з 11 липня.

Джерело: Deadline