sonyazhytkova .15 мая, 2024 10

Незважаючи на те, що сиквел можливо не відбудеться через негативні відгуки критиків і середній касовий збір фільму, актор, який зіграв одну з головних ролей у першій частині, готовий повернутися для нової порції "морбіусних" пригод.

Хоча деякі його сцени були видалені з фільму, Тайріз Гібсон висловив задоволення від роботи над "Морбіусом" та підтвердив бажання повернутися до ролі агента Саймона Страуда під час розмови з CBR. Він сказав:

"Я чекаю на дзвінок. Для мене буде честю знову працювати разом із [режисером] Даніелем Еспіносою та командою".

Багато сцен з участю Гібсона вийшло з кінцевого монтажу "Морбіуса". Якщо буде знято продовження, він сподівається, що його персонаж зможе проявити свої здібності, які були заплановані в першій частині. Гібсон висловив розчарування через скорочену роль у фільмі та відсутність обіцяної високотехнологічної зброїної руки.

"Я не знаю. Рука була в трейлері, і мені доводилося носити її принаймні дві-три години в день у гримерному трейлері, так що, я не знаю. Спочатку здавалося, що все йде за планом, але щось сталося в процесі пост-продакшну. Щось таке. Я не знаю", - поділився актор.

У фільмі "Морбіус" Джаред Лето грає головну роль, як вампір, разом зі своїм прийомним братом Міло, зіграним Меттом Смітом. Тайріз Гібсон виконує роль агента Саймона Страуда, одного з двох агентів, що розслідують злочини, пов'язані з Морбіусом. Покрім видалених сцен з його особливими здібностями, він зазначає, що деякі його моменти були скорочені у кінцевому монтажі.

Після кількох затримок, переважно пов'язаних із пандемією COVID-19, "Морбіус" нарешті вийшов на екрани 1 квітня 2022 року, проте зустрівся зі значними негативними відгуками. Стрічка набрала лише 15% на Rotten Tomatoes, а його касові збори в США становили лише 73,9 мільйона доларів при бюджеті в 75 мільйонів.

Джерело: Мovieweb