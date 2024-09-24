sonyazhytkova .24 сентября, 2024 5

Disney+ презентувала нового ключового персонажа: Тамара Смарт зіграє роль Талії Грейс і стане ключовою героїнею у майбутніх серіях.



"Талія Грейс — одна з ключових фігур у всесвіті Персі Джексона, тому правильний вибір актриси був надзвичайно важливим. Вона — потужна воїнка, віддана подруга та напівбожественна бунтарка з 'панковим' духом", — заявив автор Рік Ріордан у прес-релізі. "Коли ми побачили Тамару в цій ролі, зрозуміли, що знайшли нашу доньку Зевса. Вона просто електризуюча! Тамара втілює 'грацію' Талії Грейс".

Смарт долучається до нової команди, до якої входять Даніель Дімер у ролі зведеного брата Персі, Тайсона, а також повертаються улюблені глядачами актори: Вокер Скабель, Лія Сава Джеффріс, Ар’ян Сімхадрі, Чарлі Бушнел та Діор Гудджон. У першому сезоні роль бога неба виконував покійний Ленс Реддік, який трагічно пішов з життя минулого року, всього за кілька днів до виходу фінальної серії.

Смарт уже мала нагоду працювати з Реддіком у серіалі "Resident Evil", де виконувала роль його доньки. Вона підкреслила, що завжди мріяли про можливість знову зустрітися на знімальному майданчику. Тепер, граючи Талію, вона відчуває особливу відповідальність зберегти його пам'ять. Тамара також зазначила, що відчуває його присутність поруч і прагне зробити все можливе, щоб він пишався її роботою під час цієї захоплюючої подорожі.

Другий сезон продовжить захоплюючу історію Персі Джексона (Скабель), Аннабет Чейз (Джеффріс) та Гровера Андервуда (Сімхадрі), які відправляються в нову пригоду, засновану на книзі "Море Чудовиськ", другій частині бестселера Ріка Ріордана "Персі Джексон та Олімпійці", виданій Disney Hyperion. Зйомки нового сезону стартували у Ванкувері в серпні.

Талія, яка раніше була однією з напівбожеств, що відвідували Табір Напівкровок, здійснила свій останній вчинок, захищаючи друзів на межі табору. Замість смерті Зевс перетворив її на дерево, що стало основою захисного поля. Сильною і незалежною, з бунтівним духом, Талія віддана своїм друзям і недовірлива до світу свого батька.

У новому сезоні Персі повертається до Табору Напівкровок через рік, щоб виявити, що його життя кардинально змінилося. Дружба з Аннабет переживає зміни, він дізнається про свого новоспеченого брата-циклопа, Гровер зник безвісти, а табір опинився під загрозою сил Кроноса. Вирушаючи на пошуки істини, Персі потрапить у небезпечне Море Чудовиськ, де на нього чекає загадкова доля, а також нові виклики, які можуть змінити все, що він знає про своє призначення.

Джерело: Deadline