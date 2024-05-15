sonyazhytkova .15 мая, 2024 9

Цей проєкт є частиною раніше оголошеного партнерства Перрі зі стрімінговою платформою, яке передбачає створення фільмів та серіалів упродовж кількох років.

У серіалі "Краса у Чорному" розповідається історія двох жінок, які живуть зовсім різними життями.

Тамера Кіссен виконає персонажа на прізвисько Боді у постійній ролі. Цей драматичний про'кт має 16 епізодів, кожен по годині, і створений, знятий та вироблений саме Тайлером Перрі. Крім того, продюсерами серіалу від Tyler Perry Studios будуть Енджі Бонс і Тоні Стрікленд. Кіссен приєднається до ансамблю, в якому також знайдуться Тейлор Полідор Вільямс, Амбер Рейн Сміт, Кристл Стюарт, Рікко Росс, Деббі Морган, Річард Лоусон та інші актори.

Серед ролей Кіссен - Шейла у фільмі "Білі чоловіки не можуть стрибати" (2023) та Грейс у "Вечірці вдома" (2023). Вона також знялася у фільмах "Голландець" та "Роузвуд". Позашляхові угоди з Google та Adidas, а також ток-шоу "Гаряча Ті" з великими гостями, такими як Нік Кеннон, The Game та Yung Bleu.

Джерело: Deadline