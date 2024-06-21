sonyazhytkova .21 июня, 2024 8

CBS Studios представила офіційний трейлер у якому ми знову бачимо лиходійку Ва Н'Акат Асенсію (Джаміла Джаміл) та офіцера Зоряного флоту Командора Тайсеса (Давід Діггс). І шанувальники вже в очікуванні неймовірнних пригод.

Netflix анонсував прем'єру другого сезону "Star Trek: Prodigy" на 1 липня. Серіал потрапив до стрімінгового гіганта у жовтні минулого року, після того як Paramount+ вирішив скоротити витрати на контент і вилучив серіал зі своєї платформи, не завершивши вже замовлений 20-серійний сезон анімаційного шоу.

"Star Trek: Prodigy" розповідає про різношерсту команду молодих інопланетян, які намагаються навчитися працювати разом, подорожуючи галактикою в пошуках кращого майбутнього. Ці шестеро юних вигнанців нічого не знають про корабель, який вони захопили, що є унікальним для франшизи "Star Trek". Під час своїх пригод вони поступово знайомляться з Зоряним флотом та його ідеалами.

Телешоу розробили лауреати "Еммі" Кевін і Ден Гейгемани (Trollhunters) разом із головним режисером всесвіту Star Trek Алексом Курцманом та його командою із Secret Hideout. Виконавчими продюсерами є Курцман, Гізер Кадін, Аарон Байєрс, Род Родденберрі та Тревор Рот, разом із Кевіном і Даном Гейгеманами, які є шоураннерами. Бен Гібон виконує обов'язки режисера, виконавчого продюсера та творчого керівника анімаційного серіалу.

Джерело: Deadline